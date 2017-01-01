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    На Харківщині поліцейський торгував наркотиками

    • Сьогодні, 04:48
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    Під час обшуку у поліцейського-наркоділка правоохоронці вилучили велику партію екстракту опію

    Виконуючого обов’язки начальника одного з структурних підрозділів Лозівського районного відділу Управління поліції охорони в Харківській області, який торгував наркотиками, затримала Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

    Під час обшуку за місцем проживання поліцейського-наркоділка правоохоронці вилучили велику партію екстракту опію.

    Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Слідство триває.

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