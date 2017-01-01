Поліція оточила Куликове поле в Одесі: наразі все спокійно

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Фото: Олександр Рудоманов Куликове поле в Одесі, ранок 2 травня

Разом з правоохоронцями працюють вибухотехніки

Станом на 7 ранку ситуація в Одесі залишається спокійною. Поліція оточила Куликове поле, працюють вибухотехніки.

Про це з місця події у Facebook повідомляє журналіст Олександр Рудоманов.

Він також додав, що на Куликове поле приїхали спецпризначенці та бійці Національної гвардії України. На місці також розташовуються КРАЗи.

В Одесі 2 травня на Куликовому полі заплановано поминальні заходи. Напередодні цієї дати, 27 квітня, проросійські активісти під час зустрічі із представниками правоохоронних органів погодили деталі проведення акцій, повідомив один із лідерів активістів Моріс Ібрагім.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі сталися масові зіткнення між патріотично налаштованими громадянами і проросійськими сепаратистами. Унаслідок конфлікту і подальшої пожежі в Будинку профспілок загинуло 48 осіб, понад 200 дістали поранення. Події 2 травня 2014 року в Одесі активно використовувала російська пропаганда для нагнітання антиукраїнських настроїв.

Як повідомляв «Главком», у ніч на 1 травня в Одесі в районі Куликового поля правоохоронці виявили рюкзак із вибухівкою. Того ж дня в Одесі було затримано чоловіка, який продавав зброю з окупованого Донбасу.