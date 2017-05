Поліція розглядає інцидент на стадіоні в Манчестері як можливий теракт

Поліція поки не уточнила подробиці інциденту.

Поліція розглядає інцидент на стадіоні в Манчестері як можливий терористичний акт.

Про це повідомляє Sky News.

Раніше повідомлялося, що на стадіоні працюють сапери.

Поліція поки не уточнила подробиці інциденту.

Раніше NBC News повідомив, що не менше 20 людей загинули під час вибуху на стадіоні в Манчестері.

На стадіоні працюють сапери.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили про вибух на стадіоні в Манчестері, де проходив концерт американської співачки Аріана Гранде.

Bomb disposal units have arrived at the 'active crime scene' at Manchester Arena. Latest update on the reported 'explosion' pic.twitter.com/yVqIT69TZz