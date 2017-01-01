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    Поліція розглядає інцидент на стадіоні в Манчестері як можливий теракт

    • Сьогодні, 03:51
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    Поліція розглядає інцидент на стадіоні в Манчестері як можливий теракт
    Поліція розглядає інцидент на стадіоні в Манчестері як можливий теракт

    Поліція поки не уточнила подробиці інциденту.

    Поліція розглядає інцидент на стадіоні в Манчестері як можливий терористичний акт.

    Про це повідомляє Sky News.

    Раніше повідомлялося, що на стадіоні працюють сапери.

    Поліція поки не уточнила подробиці інциденту.

    Раніше NBC News повідомив, що не менше 20 людей загинули під час вибуху на стадіоні в Манчестері.

    На стадіоні працюють сапери.

    Нагадаємо, ЗМІ повідомили про вибух на стадіоні в Манчестері, де проходив концерт американської співачки Аріана Гранде.

    вибух теракт ЗМІ
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