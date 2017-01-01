Поліція відпустила батька «стрільця», який влаштував два напади в Парижі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Французька поліція

Брат і двоюрідний брат нападника залишилися під вартою

Батька чоловіка, який напав на поліцейських на півночі Парижа і військовиків в аеропорту Орлі, звільнили з-під варти.

Про це повідомляє агентство AFP із посиланням на судове джерело.

«Розтин 29-річного Зіеда Бена Бельгасема відбудеться вдень у неділю. Це допоможе визначити, чи був він у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння в момент вчинення нападів», - зазначається в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що брат і двоюрідний брат нападника досі перебувають під вартою.

Раніше повідомлялося, що за даними слідчих, чоловік спочатку рано вранці викрав машину, потім поранив співробітника поліції, який зупинив його автомобіль для перевірки документів на півночі від Парижа.

Потім він прибув до аеропорту Орлі і певний час ішов за трьома військовиками - двома чоловіками і жінкою, які патрулювали аеропорт. Потім він ззаду схопив жінку за шию і спробував відібрати у неї автомат. Товариші по службі прийшли їй на допомогу і застрелили нападника.

Згодом прокурор Парижа Франсуа Моленса заявив, що інформація щодо чоловіка, який вчинив напад на військовий патруль у паризькому аеропорту Орлі, дозволяє розслідувати подію як теракт.

Джерело: 112 Україна