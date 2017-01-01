Політолог: Парасюка потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за напад на поліцейського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кирило Сазонов

«Давайте без політики – просто за законом. Зняття недоторканності, суд, законних п’ять років загального режиму – і закрили питання», – пропонує Сазонов

Політолог Кирило Сазонов вважає, що народний депутат Володимир Парасюк, який побив поліцейського, має відповідати за законом. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Ми ж з Парасюком рівні перед законом? Якщо я вдарю поліцейського, мене посадять. Абсолютно заслужено, до речі. А тут? Чекаю кримінальної справи і голосування у Верховній Раді. Буде хороший прецедент», – зазначив Сазонов.

За словами Сазонова, якщо дотримуватись державного законодавства, то на Парасюка чекає зняття недоторканності, суд та п’ять років загального режиму ув’язнення.

Нагадаємо, народним депутатом, який побив працівника поліції на блокпосту Донеччини, за словами Олега Ляшка, виявився Володимир Парасюк.

Встановлено, що у суботу, 4 лютого, на блокпості було зупинено автомобіль з вісьмома громадянами у військовій формі, в одного з яких виявлено карабін СКС.

У поліції зазначили, що у рамках контрдиверсійних заходів, які проводяться в області за розпорядженням штабу АТО, транспортні засоби підлягають необхідній перевірці для припинення трафіку нелегальної зброї та її витоку у мирні області України.

«Зі слів працівника поліції, присутній на місці один з народних депутатів України, які беруть участь у блокаді залізничного переїзду у Бахмуті, почав конфліктувати та перешкоджати здійсненню перевірки. Він віддав вказівку водію залишити територію блокпосту та вдарив співробітника поліції в ділянку тулуба», – повідомили у поліції.

Окрім того, за повідомленням правоохоронців, під час конфлікту депутат висловлювався нецензурною лайкою, погрожував поліцейським фізичною розправою та виказував наміри відібрати у них зброю у разі здійснення перевірок цього автомобіля на інших блокпостах.

Зазначається, що співробітника Бахмутського відділу поліції госпіталізовано із забоєм грудної клітини.

«Вказаний факт зареєстровано у Єдиному журналі обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події, триває перевірка», – повідомили у поліції.

Нагадаємо, 2 лютого близько 50 озброєних людей у камуфляжі перекрили рух на залізничному переїзді у Бахмуті.