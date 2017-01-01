Політв’язня Карпюка привезли до Володимирського централу

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Микола Карпюк

Українського політв’язня вже відвідав консул

Український політв'язень у РФ Микола Карпюк знаходиться в Володимирському централі, його вже відвідав український консул.

Про це повідомив адвокат Карпюка Ілля Новіков у Фейсбуці.

«Микола Карпюк у Володимирському централі на карантині. У нього був консул. Самопочуття в нормі», - написав захисник.

Нагадаємо, 26 травня 2016 року суд у Чечні засудив Карпюка і ще одного українця Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув’язнення через обвинувачення у вбивстві російських військовослужбовців під час війни в Чечні. Українці обвинувачення відкидають і підкреслюють, що участі в бойових діях не брали.

26 жовтня Верховний суд Росії визнав законним цей вирок.

Політв'язні підписали документи для подання позову до Європейського суду з прав людини.

Карпюка відправили етапом ще 5 грудня 2016, але про його місцезнаходження стало відомо лише зараз.

МЗС України вимагає від Росії негайно звільнити Карпюка та Клиха.

Мін'юст України відправив до РФ кілька запитів про екстрадицію українців.

29 листопада Міністерство юстиції України повідомило про отримання звернення від Карпюка та Клиха про переведення їх в Україну.

На початку грудня МЗС України висловили протест у зв'язку з відмовою влади Російської Федерації у зустрічі консула України з незаконно засудженим Станіславом Клихом. «Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони невідкладно надати дозвіл консульським посадовим особам України на відвідування незаконно засудженого громадянина України Станіслава Клиха», - йдеться в повідомленні МЗС України.