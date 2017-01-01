Прикордонники не впустили в Україну шістьох росіян. Підозрюють, що військові

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Усі підозрілі росіяни прилетіли з Мінська

Учора в столичних аеропортах викрили шістьох громадян Росії, які, можливо, є військовими РФ, мають зв’язки із НЗФ і причетні до злочинного угруповання.

Про це повідомляють у Держприкордонслужбі.

В аеропорту «Бориспіль» під час оформлення рейсу, який прибув з Мінська, було виявлено п'ятеро громадян Росії. Всі чоловіки прибули в Україну вперше. Під час додаткового контролю у кожного з росіян знайшли однакову суму грошей – 100 тис. рублів в однакових конвертах. У деяких з них збігалася дата видачі паспортів. При цьому всі п’ятеро зазначили відпочинок як мету свого перебування на території нашої держави. Під час спілкування відповіді чоловіків були характерними саме для військових чи чітко проінструктованих осіб.

Крім того, в одного з росіян прикордонники разом з СБУ виявили військовий квиток, жетон ЗС РФ та маскувальний халат. Також встановлено, що деякі з них, можливо, причетні до злочинного угруповання, яке пов’язане із шахрайськими діями у банківській сфері.

Наразі громадянам РФ відмовлено в перетині державного кордону. Тривають подальші фільтраційно-перевіряльні заходи.

Ще одного громадянина Росії прикордонники спільно з СБУ викрили в аеропорту «Київ». Він також прилетів в Україну рейсом з Мінська. Під час прикордонного контролю на чоловіка спрацювала база даних, оскільки стосовно нього діяло доручення від правоохоронних органів. Під час перевірки правоохоронці встановили, що чоловік є головою ради директорів однієї з груп компаній, яка займається фінансуванням проектів у Росії та за кордоном. Також з’ясувалося, що він має зв’язки з представниками незаконних збройних формувань, які воюють на сході України, адже в його телефоні було знайдено відповідні контакти і, крім того, був нагороджений медаллю «За повернення Криму» особисто міністром оборони РФ.

Виявленому громадянину Росії відмовлено в пропуску через державний кордон.