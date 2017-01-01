Расмуссен закликає Трампа «в інтересах США» зберегти санкції проти РФ

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Андерс Фог Расмуссен

Екс-генсек НАТО переконує, що скасування санкцій не принесе користі США

Екс-генсек НАТО, позаштатний радник президента України Петра Порошенка Андерс Фог Расмуссен закликав президента США Дональда Трампа не скасовувати санкції проти РФ.

Про це він написав у Фейсбуці.

«З повагою до права нового президента формувати зовнішню політику в інтересах США, вважаю неприпустимим скасування санкцій проти Росії, без поступок від цієї країни», - наголосив Расмуссен.

Екс-генсек НАТО зазначив, що російський лідер намагається уникнути відповідальності за дії в Україні.

«Послаблення санкцій дасть поштовх російській агресії в регіоні, піддасть небезпеці інтереси України і США», - переконує Расмуссен.

Він висловив надію, що Трамп прислухається до поради міжнародних союзників і продовжить санкції, які допоможуть посадити Росію за стіл переговорів про мир.

Нагадаємо, із закликом не скасовувати антиросійські санкції до Дональда Трампа звернувся сенатор Джо Маккейн.

Сам Трамп назвав передчасним розмови про зняття санкцій з Росії.