Політв’язня Клиха готують до нової «подорожі» після п'ятитижневого етапу – адвокат

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Станіслава Клиха сьогодні у СІЗО-3 у Челябінську відвідав місцевий адвокат Андрій Лепехін

Українець Станіслав Клих, незаконно засуджений у Росії, перебуває у СІЗО-3 у Челябінську, а наступного тижня його планують відправити в колонію.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook адвокат Ілля Новіков.

«Станіслава Клиха сьогодні у СІЗО-3 у Челябінську відвідав місцевий адвокат Андрій Лепехін. Стас не найкращим чином переніс п'ятитижневий етап, але і там він ненадовго. Наступного тижня його планують відправити в колонію», – зазначив Новіков.

Він також додав, що про фігурантів справи «кримських диверсантів» Андрія Захтея і Євгена Панова новин поки що немає – невідомо, чи привезли їх уже в Крим і куди саме. З «Лефортово» їх вивезли на початку тижня.

Раніше повідомлялося, що адвокати і сім'я незаконно ув’язненого в Росії українця Станіслава Клиха кілька тижнів не мали інформації про місце й умови його перебування.

Як відомо, 26 травня 2016 року суд у Чечні засудив українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув’язнення відповідно за обвинуваченням у вбивстві російських військовослужбовців під час чеченської війни. Українці обвинувачення заперечують і наголошують, що участі у бойових діях не брали.

26 жовтня Верховний суд Росії визнав законним цей вирок. Політв'язні підписали документи для подання позову до Європейського суду з прав людини.