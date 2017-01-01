Полковник СБУ, якого підірвали у Маріуполі, зловив близько 80 російських агентів

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Олександр Хараберюш

Хараберюш брав участь в резонансній операції із затримання та захоплення диверсійної групи «Мангуст»

На рахунку вбитого 31 березня у Маріуполі контррозвідника СБУ Олександра Хараберюша близько 80 затримань російських агентів і терористів.

Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

«39-річний Олександр Хараберюш, позивний «Душман», був один з найрезультативніших українських контррозвідників в цій (російсько-українській, - ред.) війні. Родом з Донецька, він справою довів свою вірність Україні», - написав Бутусов.

За його словами, вбитий полковник здійснив близько 80 затримань російських агентів і терористів.

В більшості захоплень він брав участь особисто.

«У важкій війні з російськими спецслужбами, які налагодили масову закидання агентури для проведення диверсій, донецьке СБУ відповідало ударом на удар. Хараберюш зіграв ключову роль у виявленні і викритті трьох зрадників в рядах донецького СБУ, завербованих російською розвідкою - Третяка, Никифорова, Косяка», - додав Бутусов.

Він уточнив, що Хараберюш брав участь в резонансній операції із затримання та захоплення диверсійної групи «Мангуст».

Раніше Грицак назвав основну версію загибелі полковника СБУ в Маріуполі .

Як повідомлялося, близько 9 ранку 31 березня 2017 року в центрі Маріуполя Донецької області підірвали автомобіль. Пізніше стало відомо, що в машині перебував співробітник Служби безпеки України полковник Олександр Хараберюш, який в результаті вибуху загинув.