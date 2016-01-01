Полковнику Без'язикову повідомили про підозру у держзраді

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Іван Без'язиков

СБУ надала докази держзради офіцера ЗСУ Івана Без'язикова

Слідчі СБУ за погодженням з Генпрокуратурою повідомили полковнику ЗСУ Івану Без’язикову про підозру у вчиненні державної зради. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Так, що оперативники спецслужби всередині грудня затримали колишнього начальника розвідки одного з армійських корпусів, який після полону перейшов на бік терористів.

«Служба має беззаперечні докази (показання свідків та оперативно-технічні матеріали) того, що зрадник співпрацював з розвідувальними структурами бойовиків, які підконтрольні російським спецслужбам, і навіть займав там одну з керівних посад», — наголосив заступник начальника Головного слідчого управління СБ України Віталій Маяков.

Нагадаємо, вчора СБУ оприлюднила телефонні розмови Без'язикова щодо його співпраці з бойовиками.

Як відомо, полковнику ЗСУ Без'язикову оголошено підозру в участі у терористичній організації.

Суд столиці розпочав обрання запобіжного заходу Без'язикову 13 грудня. Йому стало зле у залі суду, його забрала швидка.

За даними СБУ, він пройшов медичне обстеження, у нього не виявлено проблем зі здоров’ям.

Екс-начальника розвідки одного з армійських корпусів, який після полону перейшов на бік терористів, затримала СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній організації) ККУ.

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