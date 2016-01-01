  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Полковнику Без'язикову повідомили про підозру у держзраді

    • 29 Грудня, 12:40
    • Розсилка
    Іван Без'язиков
    Іван Без'язиков

    СБУ надала докази держзради офіцера ЗСУ Івана Без'язикова

    Слідчі СБУ за погодженням з Генпрокуратурою повідомили полковнику ЗСУ Івану Без’язикову про підозру у вчиненні державної зради. Про це  повідомили у прес-службі СБУ.

    Так, що оперативники спецслужби всередині грудня затримали колишнього начальника розвідки одного з армійських корпусів, який після полону перейшов на бік терористів.

    «Служба має беззаперечні докази (показання свідків та оперативно-технічні матеріали) того, що зрадник співпрацював з розвідувальними структурами бойовиків, які підконтрольні російським спецслужбам, і навіть займав там одну з керівних посад», — наголосив заступник начальника Головного слідчого управління СБ України Віталій Маяков.

    Нагадаємо, вчора СБУ оприлюднила телефонні розмови Без'язикова щодо його співпраці з бойовиками.

    Як відомо, полковнику ЗСУ Без'язикову оголошено підозру в участі у терористичній організації.

    Суд столиці розпочав обрання запобіжного заходу Без'язикову 13 грудня. Йому стало зле у залі суду, його забрала швидка.

    За даними СБУ, він пройшов медичне обстеження, у нього не виявлено проблем зі здоров’ям.

    Екс-начальника розвідки одного з армійських корпусів, який після полону перейшов на бік терористів, затримала СБУ.

    Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній організації) ККУ.

    Читайте також статтю Главкома: Адвокат полковника-«шпигуна» Івана Без’язикова: Зараз іде переписування історії Іловайського котла

    Читайте також
    СБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ