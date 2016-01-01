Процес передачі бойовикам 15 полонених на фінішній прямій - СБУ

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Юрій Тандіт

Україна передає ОРДЛО 15 полонених: 6 жінок і 9 хворих

Процес передачі бойовикам «ДНР/ЛНР» 15 полонених знаходиться на фінішній стадії. Про це заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт.

«Я б сказав, на фінішній прямій (процес передачі полонених. - Ред.). Ми діємо в рамках закону, ми не піратська республіка, є певна процедура, за якою ми йдемо... Це люди, які мають безпосереднє відношення до АТО, їх подавали в списку. Як знак доброї волі, 6 жінок і 9 хворих. Сподіваємося, що з боку Москви теж буде прийнято рішення напередодні свят, ми сподіваємося, що ця так звана православна держава буде діяти як Україна», - сказав Тандіт в ефірі «112 Україна».

При цьому він підкреслив, що Україна продовжує робити все для того, щоб звільнити своїх полонених з ОРДЛО. «Ми робимо все, щоб звільнити наших решти хлопців. Ми запропонували безпрецедентну умову операції, ми готові віддавати за кожного нашого героя чотирьох. Ми говоримо, що ми готові віддати 228, забравши 57 осіб. Для нас це дуже важливо. Ми розуміємо, що рішення ухвалюються в Кремлі і ми робимо все, щоб процес відновився», - сказав Тандіт.

«Ми використовуємо абсолютно всі методи, починаючи від допомоги з боку спеціальних служб, закінчуючи послугами волонтерів. Також нам допомагають представники церкви. У одного з наших заручників в руці куля... Ми проводимо спеціальні заходи, щоб розуміти, що там всередині. Нам допомагають міжнародні організації. Ми знаємо, в якому стані вони знаходяться», - додав він.

Як повідомлялося, Україна віддасть в односторонньому порядку 15 осіб, щоб розблокувати процес обміну військовополоненими.