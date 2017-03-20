Половина росіян вважає, що Революцію гідності організували США – опитування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Серед причин революції 30% росіян назвали «націоналістичні настрої»

Майже половина – 48% – росіян переконані, що Євромайдан був організований Європою та Сполученими Штатами з метою «втягнути Україну у сферу своїх політичних інтересів». Такими стали результати дослідження «Левада-центру».

Серед інших причин Революції гідності 30% росіян назвали «націоналістичні настрої», ще 23% вказали «обурення корумпованим режимом Януковича».

Серед інших причин, які спонукали виходу людей на Майдан, респонденти назвали прагнення зробити Україну такою ж цивілізованою країною, як і інші країни Європи (18%), прагнення звільнити Україну від економічного і політичного диктату Росії, стати незалежними (11%) та почуття громадянської гідності, який не сприймає свавілля влади (11%).

Як повідомлялося, більшість росіян (54%) соромляться того, що «вони, жителі великої і заможної країни», живуть у постійній бідності. Відповідно до іншого опитування «Левада-центру», росіяни цікавляться війною на Донбасі більше, ніж погіршенням рівня власного життя.