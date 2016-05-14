Польща збільшила свою армію на 10 тисяч військових

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За минулий рік у Польщі призупинено хвилю звільнень військовослужбовців у запас

Збройні сили Польщі в 2016 році зросли на 10 тис. осіб, а в Генштабі зміни на керівних посадах стосувалися 90% персоналу.

Про це інформує міністерство національної оборони (MON) Польщі.

«Відбулося зростання кількості військовослужбовців з 96 тис. в 2015 році до 106 тис. в 2017 році», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за цей період призупинено хвилю звільнень військовослужбовців у запас. Зокрема, в 2016 році звільнено на понад 650 військовослужбовців менше, ніж планувалося раніше.

Кількість офіцерів, які навчаються у вишах, у Польщі зросла з 490 осіб у 2015 році до 906 в 2017 році.

Інформується, що глава MON Антоній Мацеревич здійснив широку ротацію кадрів на вищих посадах в армії, «заміняючи офіцерів, призначених «Громадянською платформою» (колишньою провладною силою — ред.) на офіцерів, які отримали бойовий досвід в Іраку, Афганістані, а також у навчаннях з військами НАТО». В Генштабі Польщі ці зміни склали 90%, а в Генеральному командуванні — 82%.

За оцінками багатьох польських військових експертів, а також колишніх генералів та офіцерів високого рангу, масові, часто досить несподівані відставки у керівництві армії підривають оперативну готовність ЗС Польщі, а також їх здатність до адекватних дій у разі військової загрози. З цим твердженням погоджуються політики опозиції. Утім, провладні політики відкидають усі звинувачення, наголошуючи, що за каденції міністра Мацеревича армія стала чисельнішою і більш боєздатною.