Хакери з’ясували, що за антиукраїнськими акціями в Польщі стоїть Кремль

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Українські хакери зламали пошту одного з сірих кардиналів російської зовнішньої політики в Східній Європі

Українські хакери отримали доступ до комп'ютера білоруса, який активно займався організацією антиукраїнських акцій в Польщі та інших країнах Східної Європи.

Волонтери InformNapalm опублікували переписку, яку отримали від українських хактівістів «Кіберхунти» і «Українського Кіберальянсу».

Вони зазначають, що громадянин Білорусі Олександр Усівський, завзятий любитель «русского мира», активно займався організацією антиукраїнських акцій в Польщі та інших країнах Східної Європи. У реалізації проектів йому допомагало офіційне прикриття - фіктивна недержавна організація «Східноєвропейська культурна ініціатива», яка була зареєстрована в столиці Словаччини в кінці 2013-го року.

З перших днів існування Усівський шукав джерела фінансування, навіть звертався за грошима в структури ЄС.

Активісти повідомляють, що з середини 2014-го року організація Усівського почала співпрацювати з Інститутом країн СНД, яким керує депутат Державної Думи Костянтин Затулін з партії «Єдина Росія».





Спочатку Усівський хотів створити громадську організацію, яка працює в інформаційному просторі Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини і просуває ідеї «русского мира» в Східній Європі. Запланований бюджет проекту - 42 тис. євро на місяць.

У Затуліна проект одобрили і взяли в розробку його ідеї. Усівський почав вивчати політичний простір Східної Європи та писати для Затуліна аналітичні записки.





Активісти повідомляють, що згодом він почав з'являтися в ефірах російського телебачення як експерт с польських питань.





Поступово Усівський почав спілкуватися з представниками ультранаціоналістичних організацій, євроскептиками, радикалами правого і лівого спрямування.

За словами волонтерів, після виборів в Держдуму, які пройшли 18 вересня 2016 року, визначилися куратори з основних напрямків і почалася робота «по всіх фронтах». Вони зазначають, що саме після виборів в Держдуму раптом почали псуватися відносини України і Польщі, проходити численні антиукраїнські акції в Польщі, а в Україні хтось раптом почав трощити польські пам'ятники.

Після обрання Затуліна в Держдуму Усівський висилає Затуліну черговий проект. Цього разу мова йде про спробу посварити українців і поляків руками польських націоналістів.





Паралельно з великими проектами на території Польщі проходили і маленькі акції, які теж вимагали грошей. Звичайні мітинги, проросійські акції за участю польських націоналістичних організацій коштували пару тисяч євро.

Згідно з даними в переписках, робота з депутатами в кулуарах польського Сейму коштувала дорожче.

У той же час цей же фонд Усівського працював над проведенням референдуму щодо виходу Словаччини з НАТО.

Волонтери відзначають, що серед файлів отриманих з комп'ютера Усівського, є два документи під назвою: «Проект Молдова - не Румунія» і «Проект Україна - не Є».

Один з авторів вищевказаних документів - Скоріков Іван Іванович, помічник Костянтина Затуліна.

Нагадаємо, у польському Перемишлі 10 грудня учасники «Маршу орлят перемишльських і львівських», що відбувся під патронатом мера міста, кричали «Смерть українцям».

Мер польського міста Перемишль Роберт Хома потрапив до списку персон нон-ґрата в Україні, йому заборонено в'їзд до країни на 5 років.Як повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, мерові польського міста Перемишль Робертові Хомі Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну через його участь в антиукраїнських заходах.