  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Помер колишній президент Гаїті Рене Преваль

    • Сьогодні, 01:41
    • Розсилка

    Преваль займав пост президента Гаїті з 1996 по 2001 рік, а потім знову очолював державу з 2006 по 2011 рік

    Колишній президент Гаїті Рене Преваль помер на 75-му році життя, повідомляє The Miami Herald.

    Інформацію про смерть екс-глави держави підтвердила його дружина Елізабет Преваль.

    Повідомляється, що Преваль помер удома. Його дружина в даний час знаходиться в подорожі. За її словами, вона розмовляла з чоловіком три рази вранці 3 березня.

    «Він був у відмінному настрої. Запитав мене, коли я повернуся додому. Я відмовилася вірити в цю новину. Я не можу в це повірити», — сказала вона.

    Рене Преваль займав пост президента з 1996 по 2001 рік, а потім знову очолював державу з 2006 по 2011 рік.

    Відзначається, що він був єдиним президентом в історії Гаїті, який провів на посту президента два повних терміни і не був «ні поміщений у в’язницю, ні скинений з поста, ні убитий».


    Читайте також
    смерть Гаїті
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ