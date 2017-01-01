Помер колишній президент Гаїті Рене Преваль

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Преваль займав пост президента Гаїті з 1996 по 2001 рік, а потім знову очолював державу з 2006 по 2011 рік

Колишній президент Гаїті Рене Преваль помер на 75-му році життя, повідомляє The Miami Herald.

Інформацію про смерть екс-глави держави підтвердила його дружина Елізабет Преваль.

Повідомляється, що Преваль помер удома. Його дружина в даний час знаходиться в подорожі. За її словами, вона розмовляла з чоловіком три рази вранці 3 березня.

«Він був у відмінному настрої. Запитав мене, коли я повернуся додому. Я відмовилася вірити в цю новину. Я не можу в це повірити», — сказала вона.

Рене Преваль займав пост президента з 1996 по 2001 рік, а потім знову очолював державу з 2006 по 2011 рік.

Відзначається, що він був єдиним президентом в історії Гаїті, який провів на посту президента два повних терміни і не був «ні поміщений у в’язницю, ні скинений з поста, ні убитий».



