Помер Нобелівський лауреат з економіки Кеннет Ерроу
- Сьогодні, 01:13
-
Розсилка
Кеннет Ерроу
Науковцю було 95 років
Відомий американський економіст, лауреат Нобелівської премії Кеннет Ерроу помер 21 лютого у своєму будинку в каліфорнійському місті Пало-Альто. Ученому було 95 років.
Про це повідомляє Washington Post.
Ерроу став у 1972 році наймолодшим лауреатом Нобелівської премії у галузі економіки. Премію він розділив з британсктм науковцем Джоном Хіксом. Учені були відзначені за внесок в економіку добробуту і загальної теорії рівноваги – галузі, яка вивчає попит і пропозицію на конкурентному ринку.
Нагадаємо, що декілька днів тому помер актор серіалу «Твін Пікс» Уоррен Фрост та відомий режисер Максим Паперник.