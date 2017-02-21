Помер Нобелівський лауреат з економіки Кеннет Ерроу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кеннет Ерроу

Науковцю було 95 років

Відомий американський економіст, лауреат Нобелівської премії Кеннет Ерроу помер 21 лютого у своєму будинку в каліфорнійському місті Пало-Альто. Ученому було 95 років.

Про це повідомляє Washington Post.

Ерроу став у 1972 році наймолодшим лауреатом Нобелівської премії у галузі економіки. Премію він розділив з британсктм науковцем Джоном Хіксом. Учені були відзначені за внесок в економіку добробуту і загальної теорії рівноваги – галузі, яка вивчає попит і пропозицію на конкурентному ринку.

Нагадаємо, що декілька днів тому помер актор серіалу «Твін Пікс» Уоррен Фрост та відомий режисер Максим Паперник.