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    Помер Нобелівський лауреат з економіки Кеннет Ерроу

    • Сьогодні, 01:13
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    Кеннет Ерроу
    Кеннет Ерроу

    Науковцю було 95 років

    Відомий американський економіст, лауреат Нобелівської премії Кеннет Ерроу помер 21 лютого у своєму будинку в каліфорнійському місті Пало-Альто. Ученому було 95 років.

    Про це повідомляє Washington Post.

    Ерроу став у 1972 році наймолодшим лауреатом Нобелівської премії у галузі економіки. Премію він розділив з британсктм науковцем Джоном Хіксом. Учені були відзначені за внесок в економіку добробуту і загальної теорії рівноваги – галузі, яка вивчає попит і пропозицію на конкурентному ринку.

    Нагадаємо, що декілька днів тому помер актор серіалу «Твін Пікс» Уоррен Фрост та відомий режисер Максим Паперник.

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