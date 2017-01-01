Понад 199 тисяч військових отримали статус учасника бойових дій від початку АТО – Міноборони

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Учасник бойових дій

За минулий тиждень статус учасника бойових дій отримали близько 600 бійців АТО

З початку проведення антитерористичної операції на Донбасі понад 199 тис. військовослужбовців і працівників Збройних сил України отримали статус учасника бойових дій. Про це під час брифінгу заявив спікер Міністерства оборони Максим Праута, повідомляють «Українські новини».

«Статус учасника бойових дій отримали 199 114 учасників АТО», – зазначив він.

При цьому Праута наголосив, що за минулий тиждень статус учасників бойових дій отримали близько 600 бійців АТО.

Також, за його словами, за минулий тиждень понад 150 військових і працівників Збройних сил отримали державні нагороди.

Як відомо, три роки тому, 14 квітня 2014 року, в.о. президента України Олександр Турчинов підписав указ про початок проведення антитерористичної операції на Донбасі. Напередодні, 13 квітня 2014 року, Рада національної безпеки і оборони України оголосила про початок проведення АТО, повідомляє «Главком».

Нагадаємо, згідно з даними ООН, унаслідок бойових дій на Донбасі за три роки загинуло майже 10 тисяч осіб, ще понад 23 тисячі дістали поранення.

Також цими вихідними, на великодні свята, буде посилено охорону держкордону на сході та півночі країни. Зокрема, прикордонникам допомагатимуть кінологи.