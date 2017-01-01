Понад 35 країн Латинської Америки і Азії дадуть Україні «безвіз» слідом за ЄС, - Порошенко

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Громадяни України з 11 червня зможуть їздити без віз в 34 європейські країни

Громадяни України з 11 червня зможуть їздити без віз в 34 європейські країни

Президент України Петро Порошенко повідомив, що після надання Євросоюзом безвізового режиму для громадян України, низка країн Латинської Америки і Азії теж введуть «безвіз».

Про це Порошенко сказав телеканалу 1 + 1.

«Приємна новина — понад 35 країн Латинської Америки і Азії, у яких є з ЄС угоди про безвізовий режим, автоматично будуть надавати право українцям подорожувати до Латинської Америки і Азії», — сказав президент.

Він також нагадав, що українці отримають право їздити без віз до Норвегії, Швейцарії та Ліхтенштейну.

Нагадаємо, 11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу.

Громадяни України з 11 червня зможуть їздити без віз в 34 європейські країни.