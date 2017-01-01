Поранених у ДТП у Туреччині українців доправили в лікарню – МЗС

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Кількість українців, які перебували в автобусі, наразі не називається

Українська консульська служба в Туреччині повідомила, що поранено українських громадян, які перебували в туристичному автобусі, котрий сьогодні перекинувся між містами Мугла і Денізлі.

Кількість поранених і кількість українців, які перебували в автобусі, не називається.

«Потерпілих українців доправлено до лікарні. Посольство, страхова компанія і туроператор надають допомогу», – йдеться в повідомленні.

ДТП у #Туреччина. Постраждалі українці доставлені в лікарню. Посольство, страхова комп. і туроператор надають допомогу. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 18 мая 2017 г.

Сьогодні, 18 травня, у Туреччині мікроавтобус з туристами потрапив в аварію, внаслідок чого постраждало 18 осіб. Турецькі ЗМІ заявили, що туристи в автобусі – росіяни.

Мікроавтобус, який прямував з курортного містечка Бодрум до Памуккале, перекинувся на автотрасі між містами Мугла і Денізлі.

За уточненими даними місцевого видання, двоє з 18 поранених – громадяни Туреччини.

Наразі МЗС перевіряє інформацію про українців, які перебували в автобусі.