  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Поранених у ДТП у Туреччині українців доправили в лікарню – МЗС

    • Сьогодні, 12:25
    • Розсилка

    Кількість українців, які перебували в автобусі, наразі не називається

    Українська консульська служба в Туреччині повідомила, що поранено українських громадян, які перебували в туристичному автобусі, котрий сьогодні перекинувся між містами Мугла і Денізлі.

    Кількість поранених і кількість українців, які перебували в автобусі, не називається.

    Читайте також

    «Потерпілих українців доправлено до лікарні. Посольство, страхова компанія і туроператор надають допомогу», – йдеться в повідомленні.

    Сьогодні, 18 травня, у Туреччині мікроавтобус з туристами потрапив в аварію, внаслідок чого постраждало 18 осіб. Турецькі ЗМІ заявили, що туристи в автобусі – росіяни.

    Мікроавтобус, який прямував з курортного містечка Бодрум до Памуккале, перекинувся на автотрасі між містами Мугла і Денізлі.

    За уточненими даними місцевого видання, двоє з 18 поранених – громадяни Туреччини.

    Наразі МЗС перевіряє інформацію про українців, які перебували в автобусі.

    Читайте також
    Туреччина ДТП українці лікарня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ