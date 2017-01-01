Поранений у Авдіївці британський фотограф знову поїде на Донбас



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крістофер Нанн

Крістофер Нанн планує знов поїхати на Донбас після одужання

ЗМІ на батьківщині Кріса Нанна не багато уваги приділяють війні на сході України. Про це він повідомив під час прес-конференції,яка пройшла у Дніпрі.

За його словами, небагато з видань або телеканалів висвітлюють тему війни на Донбасі. Світлини він передає тим ЗМІ, які погоджуються їх брати. Крістофер планує знов поїхати на Донбас після одужання.

«Як тільки одужаю – поїду знову на схід, працювати, – сказав Крістофер. – Ті фотографії, що встиг зняти, будуть використані в книзі про війну на Донбасі, яку хочу видати».

За словами фотокора, в Україні він знімає вже майже 10 років. Донбас став для нього першою гарячою точкою.

Зазначимо, що британський фотограф Кріс Нанн готується до третьої операції на очах. Після другої операції лікарі слідкували, аби в очах не розвилася інфекція. Наступна запланована операція буде з відновлення кришталика.

За словами радниці голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяни Губи, на медичну допомогу Нанну вже витрачено 22 тис. гривень з благодійних внесків.

За словами фотографа, він відмовився продовжувати лікування у Великій Британії або Києві і залишиться у Дніпрі, бо довіряє місцевим лікарям.

Як повідомлялося, британський фотокореспондент Крістофер Нанн був поранений в четвер, 2 лютого, під час обстрілу Авдіївки. З травмою лівого ока його евакуювали до 66-го військового медичного госпіталю, звідки після огляду доправили до обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Медикам вдалось врятувати пораненому зір.