Медики врятували зір пораненому в АТО британському фотокору

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Крістофер Нанн

Вже за тиждень Крістофера Нанна можуть виписати з лікарні

Медикам Дніпровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова вдалось врятувати зір пораненому в Авдіївці британському фотокореспонденту Крістоферу Нанну. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр інформаційної політики Юрій Стець.

Повідомляється, що журналіст, завдяки втручанню лікарів, вже бачить на обидва ока.

«Якщо все буде нормально, через 7 днів його можуть виписати з лікарні. Подальше відновлення зору залежитиме від якісної реабілітації», - додав Стець.

Як відомо, фотокореспондент Крістофер Нанн був поранений в четвер під час обстрілу Авдіївки. З травмою лівого ока його евакуювали до 66 військового медичного госпіталю, звідки після огляду доправили до обласної клінічної лікарні імені Мечникова.

Як повідомляв «Главком», Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів. В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Сьогодні ввечері бойовики знову розпочали штурм біля Авдіївської промзони.