Пораненого в зоні АТО британського фотокора доправили в Дніпро

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Крістофер Нунн отримав травму лівого ока

Внаслідок вчорашнього обстрілу російсько-окупаційними військами населеного пункту Авдіївка постраждав британський фотограф Крістофер Нунн. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

«З травмою лівого ока його евакуювали до 66 військового медичного госпіталю, звідки після огляду доправили до обласної клінічної лікарні імені Мечникова міста Дніпро для надання медичної допомоги», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв «Главком», в четвер, внаслідок прицільного обстрілу бойовиками Авдіївки, зокрема загинув співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Горбень. Його колега Дмитро Третейкін від важких поранень в живіт помер в реанімації. Загалом, 2 лютого в місті поранення різного ступеню отримало 18 українців.

Як відомо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілють бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів

В місті оголосили надзвичайний стан. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

В ніч на п’ятницю відбулося екстрене засідання Ради безпеки ООН.