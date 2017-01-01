Порошенко чекає від Ради узгоджений список претендентів у ЦВК



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Склад Центральної виборчої комісії

Фракції мають запропонувати перелік представників ЦВК, який буде підтримано у сесійній залі, а Порошенко «цей вибір просто завірить»

Президент України Петро Порошенко закликав керівників фракцій Верховної Ради запропонувати перелік кандидатів у члени Центральної виборчої комісії, за яких проголосує достатня кількість нардепів. Про це повідомила заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Луценко.

Як розповіла вона журналістам, про це йшлося на консультаціях президента з лідерами парламентських фракцій у понеділок, 20 березня.

«Зійшлися на одному: якщо це питання не викликає консолідації в залі, президент закликав керівників фракцій зібратися у спікера і обговорити ті кандидатури, які вносяться, і дати президенту узгоджений список, щоб не влаштовувати непотрібні політичні бої», - сказала Луценко.

За її словами, фракції мають запропонувати перелік представників ЦВК, який буде підтримано у сесійній залі, а «президент цей вибір просто завірить».

«Він (Порошенко. – Ред.) сказав: я довіряю парламенту, погоджуся з будь-якою думкою, але так… щоб це було консолідовано», - розповіла Луценко.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект постанови про призначення членами ЦВК 11 осіб у липні 2016 року. Він також вніс проект постанови про звільнення 12 членів ЦВК, зокрема й голову Михайла Охендовського.

3 жовтня 2016 року Парубій повідомив про намір звернутися до президента з пропозицією повторно внести подання про призначення членів ЦВК.

25 листопада спікер парламенту заявив, що президент готовий у разі необхідності змінити запропонованих кандидатів до нового складу ЦВК.

Як повідомляв «Главком», у понеділок, 20 березня, близько 20:00 розпочалась зустріч Порошенка з керівниками депутатських фракцій і груп. Розмова тривала майже дві години. Президент і лідери фракцій обговорили склад Центрвиборчкому, пенсійну реформу, кінематографію у поєднанні з українською мовою та блокаду Донбасу.

Джерело: Інтерфакс-Україна