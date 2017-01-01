Порошенко ввечері зустрінеться з Парубієм та лідерами парламентських фракцій

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Ініціатива голів фракцій про зустріч з президентом була озвучена минулого тижня

Ввечері понеділка відбудеться зустріч Президента з лідерами парламентських фракцій, у зустрічі братиме участь також Голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Про це повідомило джерело в парламенті, повідомляє Укрінформ.

«Зустріч запланована на 19.30, Голова Верховної Ради буде присутній на зустрічі», - повідомив співрозмовник агентства.

Нагадаємо, у понеділок, 20 березня, під головуванням президента Петра Порошенка відбулося п’яте засідання Ради регіонального розвитку.

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