Порошенко і колишній прем'єр Британії обговорили антиросійські санкції

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Президент Петро Порошенко і колишній прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон

Порошенко і Кемерон обговорили питання протидії російській агресії на Донбасі

Президент Петро Порошенко провів зустріч з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном. Про це повідомляє прес-служба президента.

Глава держави подякував Девіду Кемерону за активну й тверду позицію на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Президент також високо оцінив фінансову та експертну допомогу Великої Британії у впровадженні реформ, тренуванні Збройних Сил України та полегшенні гуманітарної ситуації в нашій країні.

Сторони обговорили питання протидії російській агресії на Донбасі. Йшлося про збереження існуючого режиму санкцій ЄС щодо Російської Федерації як ефективного інструменту забезпечення повної імплементації Мінських домовленостей та повного відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.