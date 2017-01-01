Президент ініціює відновлення спеціальних військових судів

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Президент України Петро Порошенко

Військові суди повинні оцінювати дії командирів, зазначив Порошенко

Президент України Петро Порошенко ініціює відновлення в країні спеціальних військових судів. Про це він заявив у своєму Facebook.

«Я планую запропонувати відновлення спеціальних військових судів згідно існуючим міжнародним практикам. Оцінювати дії командирів у бойовій обстановці повинні військові фахівці, військові експерти і військові судді, а не цивільні. Принаймні зараз, поки йде ця жахлива підступна гібридна війна», - зазначив президент, коментуючи вирок колишньому начальнику оперативного штабу АТО генералу Віктору Назарову, якого Павлоградський міжрайонний суд засудив до семи років позбавлення волі у справі про збитий військовому літаку Іл-76.

Порошенко підкреслив, що за останні три роки з'явилося нове покоління командирів.

«Стриножити їх судовими рішеннями було б нерозумно з точки зору забезпечення обороноздатності та безпеки», - додав він.

Суд визнав генерал-майора Віктора Назарова винним та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що генералу Назарову наприкінці березня суд винесе вирок у справі збитого Іл-76.

Також відомо, що генерал Назаров не визнав провину у справі про збитий літак.

У Павлограді на Дніпропетровщині понад півроку тривав суд у справі про загибель у збитому озброєними сепаратистами літаку Іл-76 українських військових. На лаві підсудних – одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його обвинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до служби, вчинене в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків).

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76МД. Він загорівся та впав. На його борту перебувало 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та дев'ять членів екіпажу. Усі загинули.

У березні цього року на судовому засіданні генерал Назаров не визнав провину у справі про збитий Іл-76.

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