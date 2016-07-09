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    Порошенко має намір провести референдум про вступ України в НАТО

    • Сьогодні, 05:48
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    Порошенко раніше називав членство в НАТО стратегічною метою України

    Президент України Петро Порошенко заявив, що має намір провести референдум про вступ країни в альянс НАТО. Про це він повідомив в інтерв'ю німецькій газеті Berliner Morgenpost.

    «Чотири роки тому лише 16% (українців - ред.) підтримували членство України (в НАТО - ред.). Зараз - 54%. Як президент я керуюся думкою свого народу і проведу референдум з питання вступу в НАТО. І якщо українці проголосують за, я зроблю все, щоб добитися членства в Північноатлантичному альянсі», - заявив Порошенко.

    У вересні минулого року Порошенко також називав членство в НАТО стратегічною метою України.

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко назвав НАТО ефективною системою безпеки у боротьбі з агресією РФ.

    Як повідомлялося, новий глава Пентагону запевнив генсека НАТО у важливості альянсу для США.

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