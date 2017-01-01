Порошенко нагородив 63-х учасників Революції Гідності

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Революція Гідності

Орденом «За мужність» III ступеня нагороджено 58 учасників Революції Гідності

Президент України Петро Порошенко підписав указ «Про відзначення державними нагородами України» громадян, що брали активну участь у подіях на Майдані Незалежності під час Революції Гідності. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

За громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, виявлені під час Революції Гідності, активну громадську та волонтерську діяльність президент нагородив 63 українців.

Зокрема, орденом «За заслуги» III ступеня нагороджено двох активістів, орденом «За мужність» III ступеня нагороджено 58 учасників Революції Гідності, а також орденом княгині Ольги III ступеня - ще трьох активістів.

Ознайомитися зі списком нагороджених учасників Революції Гідності можна тут.