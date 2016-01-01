Порошенко підписав зміни до Податкового кодексу

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Петро Порошенко підписує закон про зміни до Податкового кодексу

Закон спрямований на покращення інвестиційного клімату

Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«У зв’язку з прийняттям цього Закону податкові інспекції на рівні районів перетворяться з контрольних та перевіряючих органів на консультативні. Це дуже важливо. Саме такою ми повинні бачити податкову інспекцію, коли підприємець туди звертається та отримує консультації. Більше немає ніяких «маски-шоу», жодних корупційних схем», - наголосив Порошенко під час підписання закону.

Він висловив впевненість, що швидка імплементація цього закону значно покращить інвестиційний клімат в державі.

Президент також зазначив, що відтепер контрольні функції податкової інспекції залишаються на обласному рівні. «Це означає значне підвищення рівня компетентності та професіоналізму. До речі, це також значно скоротить кількість перевірок контролюючими та перевіряючими органами», - зауважив він.

Глава держави також відзначив, що Законом звільняються на три роки від будь-яких перевірок новостворені підприємства, якщо вони мають обіг менше 3 млн грн.

«Дуже важливий крок – ми передаємо доступ до реєстрів відшкодування податку на додану вартість Міністерству фінансів», - підкреслив президент та додав, що нарешті монополія фіскальної служби в цьому питанні зараз переходить у абсолютно транспарентну, прозору ефективну систему, коли Міністерство фінансів зможе забезпечувати ефективне і автоматичне відшкодування ПДВ. «Цей податок, який у всі часи був символом корупції, нарешті починає відігравати свою ефективну роль наповнювача Державного бюджету»,- сказав він.

За його словами, кроками щодо адміністрування податку на прибуток, податку на додану вартість, єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб і багатьох інших, ми створюємо кардинально інший податковий, інвестиційний клімат.

«Найближчим часом, коли цей Закон після підписання буде оприлюднений і введений в дію, ми будемо мати якісні зміни в інвестиційному і податковому кліматі», - зазначив президент.