Порошенко про Росію: у нас немає іншого виходу, як шукати миру завдяки силі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Адміністрація президента Президент України Петро Порошенко

Президент розповів про телефонну розмову з Путіним

В Україні нема миру з однієї причини: росіяни не зацікавлені в досягненні миру. Про це заявив президент Петро Порошенко під час виступу в Лондоні в Королівському інституті.

«Вони (росіяни. – Ред.) зацікавлені в отриманні контролю, – йдеться у повідомленні президента у Facebook. – Я це знову відчув у понеділок, коли разом з канцлером Меркель і президентом Олландом мав телефонні переговори з президентом Путіним. Це був ще один вияв порожніх обіцянок Москви. Це був ще один вияв їхнього ставлення: «якщо ви хочете миру, можете його мати: але лише на наших умовах».

«Жодних компромісів. Лише право сили. Це підтверджує, що у нас немає іншого виходу, як шукати миру завдяки силі, а не умиротворенню», – додав Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко також заявив, що без санкцій Заходу агресія Російської Федерації поширилася б вглиб Європи.

За його словами, президент РФ Володимир Путін почав свою воєнну кампанію в Україні через «почуття безкарності».

Як повідомляв «Главком», сьогодні Петро Порошенко виступив у Лондоні в Королівському інституті.