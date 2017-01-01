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    Порошенко про Росію: у нас немає іншого виходу, як шукати миру завдяки силі

    • Сьогодні, 14:55
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    <p>Президент України Петро Порошенко</p>
    Фото: Адміністрація президента

    Президент України Петро Порошенко

    Президент розповів про телефонну розмову з Путіним

    В Україні нема миру з однієї причини: росіяни не зацікавлені в досягненні миру. Про це заявив президент Петро Порошенко під час виступу в Лондоні в Королівському інституті.

    «Вони (росіяни. – Ред.) зацікавлені в отриманні контролю, – йдеться у повідомленні президента у Facebook. – Я це знову відчув у понеділок, коли разом з канцлером Меркель і президентом Олландом мав телефонні переговори з президентом Путіним. Це був ще один вияв порожніх обіцянок Москви. Це був ще один вияв їхнього ставлення: «якщо ви хочете миру, можете його мати: але лише на наших умовах».

    «Жодних компромісів. Лише право сили. Це підтверджує, що у нас немає іншого виходу, як шукати миру завдяки силі, а не умиротворенню», – додав Порошенко.

    Нагадаємо, Порошенко також заявив, що без санкцій Заходу агресія Російської Федерації поширилася б вглиб Європи.

    За його словами, президент РФ Володимир Путін почав свою воєнну кампанію в Україні через «почуття безкарності».

    Як повідомляв «Главком», сьогодні Петро Порошенко виступив у Лондоні в Королівському інституті.

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