  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Порошенко провів консультації з держсекретарем США

    • Сьогодні, 16:36
    • Розсилка
    Петро Порошенко і Рекс Тіллерсон
    Петро Порошенко і Рекс Тіллерсон

    Відбулися телефонні переговори Петра Порошенка з Рексом Тіллерсоном

    Президент України Петро Порошенко провів телефонні переговори з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.

    Про це повідомив у Твіттері прес-секретар президента Святослав Цеголко.

    «Президент Порошенко провів телефонні консультації з Держсекретарем США Тіллерсоном», —  написав він.

    Подробиць переговорів Порошенка з Тіллерсоном Цеголко не повідомив.

    Поки що цієї інформації не надала і прес-служба глави держави.

    Нагадаємо, 12 квітня Тіллерсон відвідає Росію після зустрічі міністрів закордонних справ Великої сімки. Зокрема він  має зустрітися з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Перед Тіллерсоном до Москви мав прибути голова МЗС Великобританії Борис Джонсон, однак він відмовився від візиту через ситуацію в Сирії.

    Читайте також
    Петро Порошенко США
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ