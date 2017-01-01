Порошенко провів консультації з держсекретарем США

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Петро Порошенко і Рекс Тіллерсон

Відбулися телефонні переговори Петра Порошенка з Рексом Тіллерсоном

Президент України Петро Порошенко провів телефонні переговори з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.

Про це повідомив у Твіттері прес-секретар президента Святослав Цеголко.

«Президент Порошенко провів телефонні консультації з Держсекретарем США Тіллерсоном», — написав він.

Подробиць переговорів Порошенка з Тіллерсоном Цеголко не повідомив.

Поки що цієї інформації не надала і прес-служба глави держави.

Президент Порошенко провів телефонні консультації з держсекретарем США Тіллерсоном. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 11 апреля 2017 г.

Нагадаємо, 12 квітня Тіллерсон відвідає Росію після зустрічі міністрів закордонних справ Великої сімки. Зокрема він має зустрітися з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Перед Тіллерсоном до Москви мав прибути голова МЗС Великобританії Борис Джонсон, однак він відмовився від візиту через ситуацію в Сирії.