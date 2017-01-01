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    Порошенко проводить переговори з Ципрасом тет-а-тет

    • Сьогодні, 12:00
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    Прем'єр Греції сподіівається на поглиблення взаємодії між країнами

    Президент України Петро Порошенко розпочав переговори з прем'єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом. Про це прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко написав у своєму мікроблозі у Twitter.

    «Розпочалися переговори тет-а-тет з прем’єром Греції», — написав Цеголко.

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    Фотозвіт зустрічі Порошенка з Ципрасом опублікувала прес-служба Глави держави. Щодо змісту переговорів поки що інформація не  надається.

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    Порошенко проводить переговори з Ципрасом тет-а-тет
    Порошенко проводить переговори з Ципрасом тет-а-тет
    Порошенко проводить переговори з Ципрасом тет-а-тет
    Порошенко проводить переговори з Ципрасом тет-а-тет
    Порошенко проводить переговори з Ципрасом тет-а-тет
    Порошенко проводить переговори з Ципрасом тет-а-тет
    Порошенко проводить переговори з Ципрасом тет-а-тет
    Порошенко проводить переговори з Ципрасом тет-а-тет

    Повідомляється, що близько 12:05 очікуються заяви для преси лідерів двох країн.

    Напередодні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман провів переговори з прем’єр-міністром Греції.

    Гройсман і Ципрас домовилися відновити роботу міжурядової комісії з питань торгово-економічного співробітництва.

     

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