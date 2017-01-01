Порошенко проводить переговори з Ципрасом тет-а-тет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єр Греції сподіівається на поглиблення взаємодії між країнами

Президент України Петро Порошенко розпочав переговори з прем'єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом. Про це прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко написав у своєму мікроблозі у Twitter.

«Розпочалися переговори тет-а-тет з прем’єром Греції», — написав Цеголко.

Фотозвіт зустрічі Порошенка з Ципрасом опублікувала прес-служба Глави держави. Щодо змісту переговорів поки що інформація не надається.

Повідомляється, що близько 12:05 очікуються заяви для преси лідерів двох країн.

Напередодні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман провів переговори з прем’єр-міністром Греції.

Гройсман і Ципрас домовилися відновити роботу міжурядової комісії з питань торгово-економічного співробітництва.