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    Греція зацікавилась у співробітництві з причорноморськими регіонами України

    • Сьогодні, 03:19
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    Алексіс&nbsp;Ципрас та Володимир Гройсман
    Алексіс Ципрас та Володимир Гройсман

    Прем'єр Греції виступив за поглиблення взаємодії між країнами

    Прем'єр-міністр Грецької Республіки Алексіс Ципрас зазначив, що Греція зацікавлена у поглибленні взаємодії між країнами. Про це він заявив після зустрічі з українським прем’єром в Києві, повідомили у прес-службі Кабміну.

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    «Наші дві країни поєднують дуже тісні відносини, які грунтуються на тому спільному, що у нас є, що пов'язане з нашою спільною історією, релігією, світоглядними установками. Ми дуже зацікавлені у тому, щоби знайти ті нові аспекти відносин між нашими двома країнами, які би привели до покращення економічної ситуації у наших країнах», - сказав Ципрас.

    Зазначається, що Греція, зокрема, зацікавлена у розвитку співробітництва з причорноморськими регіонами України.

    Сьогодні у Києві також має відбутися українсько-грецький бізнес-форум.

    «Ми віримо, що він стане поштовхом до зміцнення відносин в економічній сфері», - додав Алексіс Ципрас.

    Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Греції Йоргос Папандреу 19 січня постав перед судом першої інстанції Афін - його будуть судити за неправдиві заяви напередодні виборів про економічну ситуацію в країні і твердження, що для виконання передвиборних обіцянок в бюджеті «гроші є».

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