Греція зацікавилась у співробітництві з причорноморськими регіонами України

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Алексіс Ципрас та Володимир Гройсман

Прем'єр Греції виступив за поглиблення взаємодії між країнами

Прем'єр-міністр Грецької Республіки Алексіс Ципрас зазначив, що Греція зацікавлена у поглибленні взаємодії між країнами. Про це він заявив після зустрічі з українським прем’єром в Києві, повідомили у прес-службі Кабміну.

«Наші дві країни поєднують дуже тісні відносини, які грунтуються на тому спільному, що у нас є, що пов'язане з нашою спільною історією, релігією, світоглядними установками. Ми дуже зацікавлені у тому, щоби знайти ті нові аспекти відносин між нашими двома країнами, які би привели до покращення економічної ситуації у наших країнах», - сказав Ципрас.

Зазначається, що Греція, зокрема, зацікавлена у розвитку співробітництва з причорноморськими регіонами України.

Сьогодні у Києві також має відбутися українсько-грецький бізнес-форум.

«Ми віримо, що він стане поштовхом до зміцнення відносин в економічній сфері», - додав Алексіс Ципрас.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Греції Йоргос Папандреу 19 січня постав перед судом першої інстанції Афін - його будуть судити за неправдиві заяви напередодні виборів про економічну ситуацію в країні і твердження, що для виконання передвиборних обіцянок в бюджеті «гроші є».