Порошенко проводить зустріч із президентом Мальти

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Петро Порошенко і Марі-Луїз Колейро-Прека

Порошенко прибув з візитом на Мальту, під головуванням якої у ЄС підтримали надання українцям права на безвізові поїздки до країн Євросоюзу

Президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною прибув до офіційної резиденції президента Республіки Мальта – Палацу великого магістра у місті Валлетта.

Як повідомляє прес-служба глави держави, на площі Святого Георга перед резиденцією президентське подружжя зустріли президент Мальти пані Марі-Луїз Колейро-Прека та її чоловік Едгар Прека.

«Оркестр виконав державні гімни двох країн. Петро Порошенко та Марі-Луїз Колейро-Прека оглянули стрій воїнів почесної варти», – йдеться у повідомленні.

Після офіційної церемонії розпочалася зустріч президентів України та Мальти. Далі заплановані переговори офіційних делегацій двох держав.

За результатами переговорів президенти України та Мальти зустрінуться з представниками ЗМІ.

Як відомо, Порошенко підписав конвенцію про уникнення подвійного оподаткування з Мальтою.

Конвенція спрямована на уникнення ситуації, за якої дохід спочатку оподатковується в державі, в якій одержувач доходу є резидентом, а потім у державі, в якій здійснюється дохідна діяльність.

Конвенція сприяє уникненню подвійного оподаткування, запобігання ухиленню від сплати податків і взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій та торгівлі. Вона буде поширюватися на осіб, які є резидентами Мальти і України.

Документ встановлює ставку за дивідендами 15%, а за роялті – 10%.

Як повідомляв «Главком», 13 квітня Верховна Рада ратифікувала конвенцію з Мальтою про уникнення подвійного оподаткування.