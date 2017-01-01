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    Порошенко проводить зустріч із президентом Мальти

    • Сьогодні, 13:30
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    Петро Порошенко і Марі-Луїз Колейро-Прека
    Петро Порошенко і Марі-Луїз Колейро-Прека

    Порошенко прибув з візитом на Мальту, під головуванням якої у ЄС підтримали надання українцям права на безвізові поїздки до країн Євросоюзу

    Президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною прибув до офіційної резиденції президента Республіки Мальта – Палацу великого магістра у місті Валлетта.

    Як повідомляє прес-служба глави держави, на площі Святого Георга перед резиденцією президентське подружжя зустріли президент Мальти пані Марі-Луїз Колейро-Прека та її чоловік Едгар Прека.

    «Оркестр виконав державні гімни двох країн. Петро Порошенко та Марі-Луїз Колейро-Прека оглянули стрій воїнів почесної варти», – йдеться у повідомленні.

    Після офіційної церемонії розпочалася зустріч президентів України та Мальти. Далі заплановані переговори офіційних делегацій двох держав. 

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    Порошенко проводить зустріч із президентом Мальти
    Порошенко проводить зустріч із президентом Мальти
    Порошенко проводить зустріч із президентом Мальти
    Порошенко проводить зустріч із президентом Мальти
    Порошенко проводить зустріч із президентом Мальти
    Порошенко проводить зустріч із президентом Мальти
    Порошенко проводить зустріч із президентом Мальти
    Порошенко проводить зустріч із президентом Мальти
    Порошенко проводить зустріч із президентом Мальти
    Порошенко проводить зустріч із президентом Мальти
    Порошенко проводить зустріч із президентом Мальти

    За результатами переговорів президенти України та Мальти зустрінуться з представниками ЗМІ.

    Як відомо, Порошенко підписав конвенцію про уникнення подвійного оподаткування з Мальтою.

    Конвенція спрямована на уникнення ситуації, за якої дохід спочатку оподатковується в державі, в якій одержувач доходу є резидентом, а потім у державі, в якій здійснюється дохідна діяльність.

    Конвенція сприяє уникненню подвійного оподаткування, запобігання ухиленню від сплати податків і взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій та торгівлі. Вона буде поширюватися на осіб, які є резидентами Мальти і України.

    Документ встановлює ставку за дивідендами 15%, а за роялті – 10%.

    Як повідомляв «Главком»13 квітня Верховна Рада ратифікувала конвенцію з Мальтою про уникнення подвійного оподаткування.

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