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    Порошенко сподівається на підтримку України після обрання нового голови Європарламенту

    • Сьогодні, 02:59
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    Президентом Європарламенту обрали Антоніо Таяні

    Президент України Петро Порошенко привітав Антоніо Таяні з обранням на пост голови Європейського парламенту.

    Про це він написав у Twitter.

    «Вітаю пана Антоніо Таяні з обранням на посаду президента Європейського парламенту!», – написав Порошенко.

    Президент України зазначив, що сподівається на незмінну підтримку України, командну роботу і особисті контакти з новим головою Європарламенту.

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