Порошенко сподівається на підтримку України після обрання нового голови Європарламенту
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Президентом Європарламенту обрали Антоніо Таяні
Президент України Петро Порошенко привітав Антоніо Таяні з обранням на пост голови Європейського парламенту.
Про це він написав у Twitter.
«Вітаю пана Антоніо Таяні з обранням на посаду президента Європейського парламенту!», – написав Порошенко.
Congratulations to Mr Antonio Tajani on his election as President of the— Петро Порошенко (@poroshenko) 17 січня 2017 р.
European Parliament!
Президент України зазначив, що сподівається на незмінну підтримку України, командну роботу і особисті контакти з новим головою Європарламенту.
Relying upon continuity and unwavering support to Ukraine, teamwork and personal contact!— Петро Порошенко (@poroshenko) 17 січня 2017 р.