Порошенко сподівається на підтримку України після обрання нового голови Європарламенту

Президентом Європарламенту обрали Антоніо Таяні

Президент України Петро Порошенко привітав Антоніо Таяні з обранням на пост голови Європейського парламенту.

Про це він написав у Twitter.

«Вітаю пана Антоніо Таяні з обранням на посаду президента Європейського парламенту!», – написав Порошенко.

