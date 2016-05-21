Порошенко: Україна назавжди відійшла від Радянської і Російської імперій

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Петро Порошенко

Глава держави привітав українців з Днем Європи

Україна кардинально змінилася і назавжди відійшла від Радянської і Російської імперій. Про це сьогодні під час урочистих заходів з нагоди Дня Європи заявив президент України Петро Порошенко.

«На сьогоднішній день ми вже можемо твердо стверджувати, що Україна кардинально змінилася і назавжди відійшла від Радянської і Російської імперій. Саме тому європейський цивілізаційний вибір - це щирий і свідомий вибір всього європейського народу», - заявив Порошенко.

Президент зазначив, що рух у Європу підтримується абсолютною більшістю українського народу, що надає додаткові сили для проведення реформ.

Порошенко також відзначив, що за останні роки Україні вдалося досягти безвізового режиму з Європейським Союзом та економічної асоціації з ним.

«Солідарним і єдиним фронтом стоїмо на варті світового правопорядку та протидії російській агресії проти вільних демократичних європейських народів. Зі святом Європи тебе, величний український європейський народе!», - привітав Порошенко українців.

Нагадаємо, сьогодні в Україні святкують День Європи. У Києві урочистості проходять на Софійській площі, де облаштовано «Європейське містечко», що складається з павільйонів, що представляють Україну та держави ЄС.

Джерело: РБК-Україна