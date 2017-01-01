Порошенко в Давосі провів переговори з прем’єром Нідерландів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко та Марк Рютте

Україна очікує на якнайшвидшу ратифікацію Нідерландами Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Президент України Петро Порошенко в Давосі провів переговори з прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко наголосив, що рішення грудневого засідання Європейської ради відкривають перспективи для завершення Нідерландами процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом.

Прем’єр-міністр Нідерландів підтвердив підтримку України у питанні необхідності продовження санкційного тиску на Росію до повного виконання Мінських угод та відновлення територіальної цілісності держави, включаючи Крим, а також якнайшвидшого запровадження ЄС безвізового режиму для громадян України.

Співрозмовники також скоординували зусилля, спрямовані на притягнення до відповідальності винних у збитті рейсу МН17 «Малайзійських авіаліній».

Нагадаємо, раніше в Давосі прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте висловив переконання, що подальша ще більш тісна інтеграція Євросоюзу неможлива.

Голова нідерландського уряду зауважив, що ця ідея тепер у минулому. І замість того, щоб намагатися підштовхнути країни до тіснішої інтеграції з ЄС, варто почати працювати над тим, щоб стати більш функціональним у нинішньому форматі. «Ми повинні краще працювати над створенням робочих місць, пожвавленням економіки, вирішенням проблеми міграції. Ось що потрібно європейцям від ЄС», – сказав він.

З Рютте досить емоційно не погодився президент Єврокомісії Мартін Шульц.

Раніше голова представництва Європейського союзу в Україні Х'юг Мінгареллі висловив сподівання, що Королівство Нідерланди у першій половині 2017 року ратифікує Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом.