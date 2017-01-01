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    Порошенко сподівається на запуск безвізу з ЄС у найближчі тижні

    • Сьогодні, 11:39
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    Надання безвізу стане визанням процесу реформ в Україні

    Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна сподівається на запуск процесу отримання безвізового режиму з Європейським Союзом упродовж «лічених тижнів» після задоволення вимог блоку.

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    Про це він сказав Reuters в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі, додавши, що угода, досягнута минулого місяця після кількох тижнів зволікань, досі не вступила в силу.

    «Це пряме зобов'язання ЄС. Ми маємо рішення Єврокомісії. Україна виконала довгий список реформ, 144 пункти щодо реформ. Європарламент уже схвалив механізм призупинення і ми очікуємо, що це буде найближчими тижнями разом з завершенням ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС і макрофінансовою допомогою», – наголосив Порошенко.

    Раніше посол ЄС заявив, що Україна отримає безвіз за кілька місяців.

    У Європарламенті також прогнозують «безвіз» для України у травні 2017 року.

    Як повідомлялося, 7 грудня за результатами чергового раунду переговорів між Радою ЄС, Європарламентом та Єврокомісією ухвалений проект законодавчої резолюції про новий механізм призупинення безвізових режимів з усіма третіми країнами, від чого залежить рішення про скасування візових вимог для громадян України.

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