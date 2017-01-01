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    Порошенко відмовив в інтерв'ю російським журналістам

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    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Під час відвідування парламенту Фінляндії до Порошенка підійшли журналісти одного з російських телеканалів з проханням відповісти на їх запитання

    Президент України Петро Порошенко під час візиту до Гельсінкі відмовився дати інтерв'ю російським журналістам.

    Під час відвідування парламенту Фінляндії до Порошенка підійшли журналісти одного з російських телеканалів з проханням відповісти на їх запитання. У відповідь президент України сказав: «Припиніть вбивати українців і звільніть територію!»

    Порошенко повідомив, що тільки в цьому січні на Донбасі загинули семеро українців. У відповідь на чергову спробу журналіста задати питання президент України сказав, що не буде давати інтерв'ю російським ЗМІ, поки Росія здійснює окупацію українських територій.

    Як повідомлялось, Порошенко за підсумками зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо подякував йому за підтримку суверенітету України та тверду позицію щодо збереження санкцій проти РФ. Він також закликав владу Фінляндії посилити тиск на РФ у питанні звільнення заручників.

    Джерело: Дзеркало тижня

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