Порошенко виконав лише п’яту частину обіцянок. Підсумки року

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Петро Порошенко

Цьогоріч Порошенку вдалося безумовно реалізувати лише 22% з обіцяного на посаді президента

Президент України Петро Порошенко в 2016 році виконав 29 обіцянок, а 16 – провалив. Решту обіцянок глави держави поки що не реалізовано, але їх може бути виконано в майбутньому. Такого висновку дійшли аналітики «Слова і Діла», проаналізувавши рівень відповідальності президента у поточному році.

Отже, цьогоріч Порошенку вдалося безумовно реалізувати лише 22% з обіцяного на посаді президента, 13% обіцянок цього року набули статусу «не виконано».

До топ-5 виконаних зобов'язань глави держави належать такі: позбавити суддів абсолютного імунітету, навчати українську армію за стандартами НАТО, збільшити контрактну складову в ЗСУ, зробити доступною інформацію про доходи та витрати чиновників, а також забезпечити економічне зростання в 2016 році.

Водночас досить очікувано Порошенку не вдалося повернути курс на рівень не вище 10 гривень за 1 долар США, домогтися енергонезалежності за два роки, отримати безвізовий режим з Європейським союзом, сформувати Верховний суд України та зберегти той самий склад коаліції, що й у 2014 році.