Порошенко висловився з приводу теракту у Стамбулі

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Петро Порошенко

Мої думки з сім’ями жертв. Тероризм має бути зупинений, - президент України

Президент України Петро Порошенко прокоментував теракт у Стамбулі, в результаті якого 39 людей загинули, а також 69 були поранені. Про це він написав на своїй сторінці у Тwitter.

«Рішуче засуджую жорстокий теракт у Стамбулі в новорічну ніч. Мої думки з сім’ями жертв. Тероризм має бути зупинений», – написав Порошенко.

Крім того, із приводу теракту висловив і міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Жахлива звістка зі Стамбула. Терористична атака в нічному клубі забрала життя десятків людей. Солідарні з турецькими друзями у боротьбі з терором», – написав Клімкін у Тwitter.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган рішуче засудив теракт в Стамбулі жертвами якого стали 39 осіб, десятки поранені.

Глава держави заявив, що, здійснюючи напади на громадян, терористи та їхні посібники не припиняють спроб дестабілізувати ситуацію, порушити спокій і створити хаос в Туреччині.

В результаті нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинули щонайменше 39 людей, 69 госпіталізовані. Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини, повідомляє Aljazeera. Серед загиблих в теракті в нічному клубі в Стамбулі – 16 іноземців, додав міністр. Генконсульство України в Стамбулі повідомило, що серед упізнаних наразі тіл жертв громадян України немає.

Пізніше деякі ЗМІ повідомляли про те, що один із терористів втік із місця злочину.