Порошенко вже привітав Макрона з перемогою на виборах у Франції
- Сьогодні, 21:42
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Президент України висловив сподівання на співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату»
Президент України Петро Порошенко привітав кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона.
Відповідне повідомлення глава держави розмістив у Twitter після оприлюднення результатів екзит-полів після закриття виборчих дільниць у Франції.
«Щиро вітаю Еммануеля Макрона з видатною перемогою! Солідний кредит довіри французького народу єдиній Європі», - написав Порошенко.
Також він додав, що Україна розраховує «на амбітну співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату».
Щиро вітаю @EmmanuelMacron з видатною перемогою! Солідний кредит довіри французького народу Єдиній Європі!— Петро Порошенко (@poroshenko) 7 мая 2017 г.
.@EmmanuelMacron Розраховуємо на амбітну співпрацю з Францією та активізацію Нормандського формату!— Петро Порошенко (@poroshenko) 7 мая 2017 г.
Сьогодні о 21:00 за Києвом закрилися усі виборчі дільниці у Франції.
За даними опитування на виході з дільниць, яке проводилось Ipsos, Еммануель Макрон отримав 65,1% голосів виборців, Леп Пен пророкують 34,9% підтримки.
Нагадаємо, французькі громадяни, що живуть на заморських територіях Франції, змогли проголосувати у другому турі президентських виборів ще в суботу.
Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом - 21,3%.