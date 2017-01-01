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    Порошенко вже привітав Макрона з перемогою на виборах у Франції

    • Сьогодні, 21:42
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    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Президент України висловив сподівання на співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату»

    Президент України Петро Порошенко привітав кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона.

    Відповідне повідомлення глава держави розмістив у Twitter після оприлюднення результатів екзит-полів після закриття виборчих дільниць у Франції.

    «Щиро вітаю Еммануеля Макрона з видатною перемогою! Солідний кредит довіри французького народу єдиній Європі», - написав Порошенко. 

    Також він додав, що Україна розраховує «на амбітну співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату». 

    Сьогодні о 21:00 за Києвом закрилися усі виборчі дільниці у Франції.

    За даними опитування на виході з дільниць, яке проводилось Ipsos, Еммануель Макрон отримав 65,1% голосів виборців, Леп Пен пророкують 34,9% підтримки.

    Нагадаємо, французькі громадяни, що живуть на заморських територіях Франції, змогли проголосувати у другому турі президентських виборів ще в суботу.

    Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом - 21,3%.

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