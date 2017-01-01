Порошенко вже привітав Макрона з перемогою на виборах у Франції

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Петро Порошенко

Президент України висловив сподівання на співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату»

Президент України Петро Порошенко привітав кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона.

Відповідне повідомлення глава держави розмістив у Twitter після оприлюднення результатів екзит-полів після закриття виборчих дільниць у Франції.

«Щиро вітаю Еммануеля Макрона з видатною перемогою! Солідний кредит довіри французького народу єдиній Європі», - написав Порошенко.

Також він додав, що Україна розраховує «на амбітну співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату».

Щиро вітаю @EmmanuelMacron з видатною перемогою! Солідний кредит довіри французького народу Єдиній Європі! — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 мая 2017 г.

.@EmmanuelMacron Розраховуємо на амбітну співпрацю з Францією та активізацію Нормандського формату! — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 мая 2017 г.

Сьогодні о 21:00 за Києвом закрилися усі виборчі дільниці у Франції.

За даними опитування на виході з дільниць, яке проводилось Ipsos, Еммануель Макрон отримав 65,1% голосів виборців, Леп Пен пророкують 34,9% підтримки.

Нагадаємо, французькі громадяни, що живуть на заморських територіях Франції, змогли проголосувати у другому турі президентських виборів ще в суботу.

Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом - 21,3%.