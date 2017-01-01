Макрон – обраний президент Франції. Про це кажуть екзит-поли

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Еммануель Макрон

За даними опитування на виході з дільниць, яке проводилось Ipsos, Еммануель Макрон отримав 65,1% голосів виборців

Центрист Еммануель Макрон переміг на виборах президента Франції. Про це кажуть результати екзит-полів, які були проведені у ході другого туру виборів.

Зокрема, за даними Ipsos, Макрон отримав 65,1% голосів виборців, за його суперницю ультраправу націоналістку Марін Ле Пен свої голоси віддали 34,9% французів.

Результати екзит-полів були оприлюднені після зачинення дільниць о 20 за місцевим часом.

Перші сьогодні результати другого туру виборів оприлюднив бельгійський телеканал RTBF. Це сталося ще до закриття дільниць. За цими даними Макрон отримував від 62 до 64% підтримки виборців, а Ле Пен - від 37 до 38,5%.

Зазначимо, сьогодні у Франції відбувся другий тур виборів президента Франції. Змагались проєвропейський ліберал Еммануель Макрон і крайня права противниця Євросоюзу Марін Ле Пен. Дільниці для голосування відкрились сьогодні о 8 ранку за місцевим часом.

Нагадаємо, французькі громадяни, що живуть на заморських територіях Франції, змогли проголосувати у другому турі президентських виборів ще в суботу.

Як відомо, останнє соцопитування у Франції пророкувало Макрону 63% підтримки у другому турі президентських виборів, а Марін Ле Пен - 37% голосів французів.