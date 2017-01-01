Порошенко закликав створити фонд для спорудження меморіалу Героїв Небесної Сотні

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Президент назвав невідкладним законопроект про вшанування Героїв Небесної Сотні

Президент України Петро Порошенко назвав невідкладним законопроект про вшанування Героїв Небесної Сотні. Про це він заявив під час пам'ятних заходів у Києві.

Президент зазначив, що меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні повинен бути розташований тільки на вулиці Героїв Небесної Сотні.

«Щоб нарешті розрубати цей «гордіїв вузол», який заводив у глухий кут суперечки про власність на цю ділянку, я повинен був втрутитися в хитросплетіння земних законів. Тому я прийняв рішення і оголошую невідкладним зараз проект закону про внесення змін до законодавства з метою вшанування подвигів учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Герої Небесної Сотні», - сказав Порошенко.

Він також закликав найближчим часом створити фонд, який би підтримав здійснення кожного етапу проекту Меморіалу.

«Виступаю не лише ініціатором, а й першим спонсором такого фонду, щоб допомогти йому не тільки добрим словом, але і грошима», - додав президент.

Нагадаємо, у четвер, 9 лютого, Київрада дозволила розробити проект землеустрою ділянки для Музею Революції гідності.