Порошенко закликав створити фонд для спорудження меморіалу Героїв Небесної Сотні
- Сьогодні, 11:55
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Президент назвав невідкладним законопроект про вшанування Героїв Небесної Сотні
Президент України Петро Порошенко назвав невідкладним законопроект про вшанування Героїв Небесної Сотні. Про це він заявив під час пам'ятних заходів у Києві.
Президент зазначив, що меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні повинен бути розташований тільки на вулиці Героїв Небесної Сотні.
«Щоб нарешті розрубати цей «гордіїв вузол», який заводив у глухий кут суперечки про власність на цю ділянку, я повинен був втрутитися в хитросплетіння земних законів. Тому я прийняв рішення і оголошую невідкладним зараз проект закону про внесення змін до законодавства з метою вшанування подвигів учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Герої Небесної Сотні», - сказав Порошенко.
Він також закликав найближчим часом створити фонд, який би підтримав здійснення кожного етапу проекту Меморіалу.
«Виступаю не лише ініціатором, а й першим спонсором такого фонду, щоб допомогти йому не тільки добрим словом, але і грошима», - додав президент.
Нагадаємо, у четвер, 9 лютого, Київрада дозволила розробити проект землеустрою ділянки для Музею Революції гідності.