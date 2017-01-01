У столиці вшановують пам’ять героїв Небесної сотні

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Уперше Небесною сотнею полеглих учасників акцій протесту назвала поетеса Тетяна Домашенко у вірші «Небесна сотня воїнів Майдану», який вона написала 21 лютого 2014 року

У четвер, 16 лютого, об 11:15 розпочинаються заходи із вшанування пам’яті героїв Небесної сотні. Президент Петро Порошенко приїхав на алею Героїв Небесної Сотні, де три роки тому розгорталися трагічні події, які стали кульмінацією Революції гідності.





День героїв Небесної сотні – пам'ятний день, що відзначається в Україні 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті героїв Небесної сотні.

Пам'ятний день встановлено указом президента України Петра Порошенка 11 лютого 2015 року з метою увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу героїв Небесної сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року), захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України.

У ці дні в 2014-му тривали сутички між євромайданівцями та силовиками. Проти мітингувальників застосовували сльозогінний газ і травматичну зброю, кидали світлошумові гранати, потім почали прицільно поливати людей з водомета. 22 січня стало відомо про перші жертви. Це 21-річний Сергій Нігоян з Дніпропетровщини – він зазнав смертельного поранення в голову. Згодом кулю в серце дістав 25-річний білорус Михайло Жизневський. 18–20 лютого 2014 року силовики застосували вогнепальну зброю проти мітингувальників у столиці, внаслідок чого було вбито щонайменше 98 людей.

Також нагадуємо, що основні заходи із вшанування пам’яті героїв Небесної сотні відбудуться у Києві 18–20 лютого.

Уточнений план заходів повідомляє сайт Інституту національної пам’яті.

18 лютого о 12:00 в Українському домі, на вулиці Хрещатик, 2, відбудеться відкриття виставки «У фокусі подій», де покажуть понад 200 світлин та експонати Музею Майдану. Виставка триватиме до 21 лютого.

З 11:00 до 20:00 у ТЦ «Глобус» (центральних вхід, галерея праворуч) триватиме мультимедійна виставка «Відважні, наші Герої». Подивитися виставку можна до 21 лютого включно.

З 15:00 до 16:00 заплановано екскурсійний тур «Місцями Революції гідності». Збір у ТЦ «Глобус», у просторі виставки «Відважні, наші Герої». Потрібна реєстрація.

19 того о 13:00 в Українському домі відбудеться презентація нової книги відомої української поетеси Тетяни Домашенко «Ангели-охоронці».

З 13:00 до 14:00 триватиме екскурсійний тур «Місцями Революції гідності» (за попередньою реєстрацією).

О 15:00 в Українському домі покажуть виставу «Ми, Майдан». Після показу, о 16:30, запланована дискусія з героями вистави «Зріз пам’яті».

20 лютого о 10:00 розпочнеться панахида за героями Небесної сотні та борцями за незалежність України на алеї Героїв Небесної Сотні біля каплички і Хреста.

О 17:00 на алеї Героїв Небесної Сотні відбудеться акція «Запали вогонь пам'яті».

Також о 17:00 стартуватиме екскурсійний тур «Місцями Революції гідності» (за попередньою реєстрацією).

Крім того, як повідомляють у Facebook, 18–20 лютого відбудеться «Триденна пелюсткова хода».

«У суботу та неділю о 16:00 збираємось біля стели, в понеділок о 19:00. Буде вільний мікрофон, театральна постановка, яка символізує події на Майдані, в Україні і у всьому світі. Після чого буде хода, під час якої ми обійдемо місця боротьби і посиплемо пелюстками квітів там, де проливалася кров Героїв», – йдеться в повідомленні.