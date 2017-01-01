Порошенко завірив, що Україна ніколи не повернеться «у стійло Росії»

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Петро Порошенко

Росія хоче дестабілізувати як Україну, так і об'єднану Європу, - президент

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна стала сильнышою державою, і вже ніколи не повернеться у «стійло» Росії. Про це під час спільної прес-конференції з віце-президентом США Джо Байденом заявив президент Петро Порошенко.

«Це Україна, яка ніколи більше не повернеться в стійло Російської імперії, це країна, яка надійно боронить демократичні цінності», - заявив Порошенко, характеризуючи розвиток України.

Президент також додав, що на зустрічі з Байденом розповів, що війна Росії проти України триває вже три роки.

«Під час переговорів ми розглянули питання агресії Росії проти України. В цьому році виповнюється 3 роки, як Росія розв'язала справжню війну проти нашої держави. Це війна, в якій убито 10 тисяч українців: цивільних і військових», - сказав Порошенко.

Президент додав, що Росія хоче дестабілізувати як Україну, так і об'єднану Європу.

Як повідомлялося, сьогодні вранці Байден прилетів до України. У Кабінеті міністрів України відбулася зустріч української делегації на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом з делегацією США, яку очолює віце-президент Джо Байден. Після цього пройшла зустріч Байдена з президентом Петром Порошенком.