Порошенко завірив, що Україна ніколи не повернеться «у стійло Росії»
- Сьогодні, 10:49
-
Розсилка
Росія хоче дестабілізувати як Україну, так і об'єднану Європу, - президент
Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна стала сильнышою державою, і вже ніколи не повернеться у «стійло» Росії. Про це під час спільної прес-конференції з віце-президентом США Джо Байденом заявив президент Петро Порошенко.
«Це Україна, яка ніколи більше не повернеться в стійло Російської імперії, це країна, яка надійно боронить демократичні цінності», - заявив Порошенко, характеризуючи розвиток України.
Президент також додав, що на зустрічі з Байденом розповів, що війна Росії проти України триває вже три роки.
«Під час переговорів ми розглянули питання агресії Росії проти України. В цьому році виповнюється 3 роки, як Росія розв'язала справжню війну проти нашої держави. Це війна, в якій убито 10 тисяч українців: цивільних і військових», - сказав Порошенко.
Президент додав, що Росія хоче дестабілізувати як Україну, так і об'єднану Європу.
Як повідомлялося, сьогодні вранці Байден прилетів до України. У Кабінеті міністрів України відбулася зустріч української делегації на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом з делегацією США, яку очолює віце-президент Джо Байден. Після цього пройшла зустріч Байдена з президентом Петром Порошенком.