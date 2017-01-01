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    Порошенко звернеться до українців з нагоди 100-річчя Української революції

    • Сьогодні, 09:33
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    17 березня 1917 року в Києві було створено Українську Центральну Раду

    Президент України Петро Порошенко сьогодні виголосить звернення з нагоди початку відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років.

    Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

    «У п’ятницю, 17 березня, о 10:30 президент Петро Порошенко виголосить звернення з нагоди початку відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років (Національний музей історії України, вул. Володимирська, 2)», - йдеться у повідомленні.

    Довідка:

    17 березня 1917 року в Києві було створено Українську Центральну Раду (УЦР) - національний політичний центр, згодом перший український парламент, який керував національно-визвольним рухом українського народу, а потім і відродженою державою - Українською Народною Республікою (УНР).

    Нагадаємо, сьогодні також Рада проведе урочисте засідання.

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