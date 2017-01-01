Сьогодні Рада проведе урочисте засідання

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Жодних законопроектів у порядку денному не передбачено

Верховна Рада сьогодні о 12:30 планує провести урочисте засідання присвяченого 100-річчю українського парламентаризму.

Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання

Крім того зранку на пленарному засіданні Рада проведе традиційну годину запитань до уряду.

Після години уряду буде зачитано депутатські запити та виступи парламентарів у різному.

Довідка:

17 березня 1917 року в Києві було створено Українську Центральну Раду (УЦР) - національний політичний центр, згодом перший український парламент, який керував національно-визвольним рухом українського народу, а потім і відродженою державою - Українською Народною Республікою (УНР).

Нагадаємо, Рада підняла ставку фінансування за кредитами на житло.

Крім того, вчора Рада відмовилася розглядати кандидатуру аудитора НАБУ.