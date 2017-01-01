Сьогодні Рада проведе урочисте засідання
- Сьогодні, 09:00
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Жодних законопроектів у порядку денному не передбачено
Верховна Рада сьогодні о 12:30 планує провести урочисте засідання присвяченого 100-річчю українського парламентаризму.
Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання
Крім того зранку на пленарному засіданні Рада проведе традиційну годину запитань до уряду.
Після години уряду буде зачитано депутатські запити та виступи парламентарів у різному.
Довідка:
17 березня 1917 року в Києві було створено Українську Центральну Раду (УЦР) - національний політичний центр, згодом перший український парламент, який керував національно-визвольним рухом українського народу, а потім і відродженою державою - Українською Народною Республікою (УНР).
Нагадаємо, Рада підняла ставку фінансування за кредитами на житло.
Крім того, вчора Рада відмовилася розглядати кандидатуру аудитора НАБУ.