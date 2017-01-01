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    Сьогодні Рада проведе урочисте засідання

    • Сьогодні, 09:00
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    Жодних законопроектів у порядку денному не передбачено

    Верховна Рада сьогодні о 12:30 планує провести урочисте засідання присвяченого 100-річчю українського парламентаризму.

    Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання

    Крім того зранку на пленарному засіданні Рада проведе традиційну годину запитань до уряду.

    Після години уряду буде зачитано депутатські запити та виступи парламентарів у різному.

    Довідка: 

    17 березня 1917 року в Києві було створено Українську Центральну Раду (УЦР) - національний політичний центр, згодом перший український парламент, який керував національно-визвольним рухом українського народу, а потім і відродженою державою - Українською Народною Республікою (УНР). 

    Нагадаємо, Рада підняла ставку фінансування за кредитами на житло.

    Крім того, вчора Рада відмовилася розглядати кандидатуру аудитора НАБУ.

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