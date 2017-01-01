Португалія визначилася із місцем проведення «Євробачення»

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Меo Arena у Лісабоні вміщує 20 тисяч глядачів

Підготовка до проведення конкурсу в Португалії розпочалася через один день після повернення делегації з України

Пісенний конкурс «Євробачення-2018» пройде в столиці Португалії Лісабоні.

Про це підтвердив національний мовник RTP, повідомляє сайт euroinvision.

Таким чином Лісабон буде містом-господарем 63-го конкурсу пісні «Євробачення». Перші зустрічі, що стосуються підготовки до конкурсу наступного року, були проведені з керівництвом RTP, через один день після повернення делегації з України.

Португальській національній телекомпанії була видана брошура інформації з Європейського мовного союзу, щодо основних критеріїв того, що потрібно для проведення конкурсу. Припускається, що Меo Arena в Лісабоні буде використовуватися як місце для проведення пісенного конкурсу.

Арена була побудована в 1998 році як павільйон для ЕКСПО-98, має здатність вмістити близько 20 тисяч глядачів. Це третій за величиною критий стадіон в Європі і найбільший в Португалії.

Нагадаємо, Сальвадор Собрал із Португалії з піснею Amar Pelos Dois сенсаційно здобув перемогу на «Євробаченні-2017», набравши найбільшу кількість балів – 758. Друге місце посів Крістіан Костов з Болгарії – 615 балів, а третє – представники Молдови SunStroke Project із 374 балами.