  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Португалія визначилася із місцем проведення «Євробачення»

    • Сьогодні, 01:16
    • Розсилка
    Меo Arena у Лісабоні вміщує 20 тисяч глядачів
    Меo Arena у Лісабоні вміщує 20 тисяч глядачів

    Підготовка до проведення конкурсу в Португалії розпочалася через один день після повернення делегації з України

    Пісенний конкурс «Євробачення-2018» пройде в столиці Португалії Лісабоні.

    Про це підтвердив національний мовник RTP, повідомляє сайт euroinvision.

    Таким чином Лісабон буде містом-господарем 63-го конкурсу пісні «Євробачення». Перші зустрічі, що стосуються підготовки до конкурсу наступного року, були проведені з керівництвом RTP, через один день після повернення делегації з України.

    Португальській національній телекомпанії була видана брошура інформації з Європейського мовного союзу, щодо основних критеріїв того, що потрібно для проведення конкурсу. Припускається, що Меo Arena в Лісабоні буде використовуватися як місце для проведення пісенного конкурсу.

    Арена була побудована в 1998 році як павільйон для ЕКСПО-98, має здатність вмістити близько 20 тисяч глядачів. Це третій за величиною критий стадіон в Європі і найбільший в Португалії.

    Нагадаємо, Сальвадор Собрал із Португалії з піснею Amar Pelos Dois сенсаційно здобув перемогу на «Євробаченні-2017», набравши найбільшу кількість балів – 758. Друге місце посів Крістіан Костов з Болгарії – 615 балів, а третє – представники Молдови SunStroke Project із 374 балами.

    Читайте також
    Євробачення конкурс Португалія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ